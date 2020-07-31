Güvenlik korucuları, Kurban Bayramı'nı görev başında geçiriyor Bingöl'de yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları, Kurban Bayramı'nı görev başında geçiriyor.

Bingöl'de yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları, Kurban Bayramı'nı görev başında geçiriyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Bingöl Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Salih Kişi ile Bingöl-Muş kara yolunda yol güvenliğinde görevli alan korucuları ziyaret etti, onlarla bayramlaştı, tatlı ikramında bulundu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen, AA muhabirine, vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın huzur ve güven içerisinde bayramı idrak etmesi için güvenlik güçlerinin yurt içinde ve yurt dışında görev yaptığını söyledi.

Bayramı nöbette geçiren güvenlik korucularına moral ve destek vermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Sözen, "Burada nöbet tutan kardeşlerimiz vatandaşların huzur ve güvenliğini koruyorlar. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında görevleri başında olan askerlerimizin, polislerimizin, güvenlik korucularımızın, bekçilerin ve özel güvenlik görevlilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Şu anda sadece bulunduğumuz noktada değil Türkiye'nin 26 ilinde 55 bin güvenlik korucumuz bayramın huzurlu ve güven içerisinde geçmesi için görevlerinin başında." diye konuştu.

Güvenlik korucusu Sami Bezekçi, her koşulda vatanı savunmak, insanların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bezekçi, bayramda evlerinden, çocuklarından uzakta vatan nöbetinde bulunduklarını aktardı.

Bezekçi, "Değerli vatandaşlarımız evlerinde huzur içerisinde olsun, gözleri arkada kalmasın. Bütün güvenlik korucuları nöbetinin başında." dedi.

Kaynak: AA