Güvenlik korucuları Kovid 19 nedeniyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın tarlasını sürdü Van'ın Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın tarlasını, yardımına koşan güvenlik korucuları traktörle sürdü.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın tarlasını, yardımına koşan güvenlik korucuları traktörle sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların yiyecek, temizlik, ilaç gibi tüm ihtiyaçlarını gidermek için sorumluluk alanında yoğun çaba gösteriyor.

Bu çerçevede jandarmanın 156 numaralı hattına gelen ihbarları değerlendiren güvenlik güçleri, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarını alıp evlerine kadar götürüyor.

Bu çalışmalarla devletin şefkat elini yaşlılara uzatarak gönüllerinde taht kuran jandarma ekipleri, sosyal mesafeye uyulması için de önlemler alıyor.

İlçeye bağlı Kılavuz Mahallesi'nde güvenlik korucularına ekim zamanı geldiğini söyleyen 70 yaşındaki Sıddık Kartal, tarlasını sürmek istediğini bildirdi.

Kartal'dan sağlığı için evden çıkmamasını isteyen güvenlik korucuları, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti.

Traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getiren güvenlik korucularının fedakarlığı, mahallelinin de takdirini kazandı.

Güvenlik korucularının yardımına koştuğunu ifade eden Kartal, "65 yaş üstü olduğum için dışarı çıkamıyorum. Bu yüzden güvenlik korucularımız yardımıma koştular. Tarlamı sürdüler. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kaynak: AA