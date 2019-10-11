"Güvenlik korucuları gönüllü olarak harekata katılmaya hazır"

11.10.2019 17:02

Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Abiş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Sınırlarımızda tehdit oluşturan bu eli kanlı terör örgütleri ile mücadele etmeye, gerektiğinde şehit ve gazi olmaya, bütün arkadaşlarımızla gönüllü olarak hazırız." dedi.

Iğdır'daki güvenlik korucuları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Abiş, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, güvenlik korucuları adına yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının her zaman olduğu gibi bugün de tüm terör örgütlerine karşı mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı Harekatı'yla terör unsurlarını etkisiz hale getirerek bölgede huzur ortamı sağlayacağını ifade eden Abiş, şunları belirtti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam etmektedir. Iğdır'da görev yapan güvenlik korucuları olarak her zaman olduğu gibi bugün de tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye devam ediyoruz. Bu mücadelede bin 800 şehit, bir o kadar da gazi vermiş bir camiayız. Bugün de sınırlarımızda tehdit oluşturan bu eli kanlı terör örgütleri ile mücadele etmeye, gerektiğinde şehit ve gazi olmaya, bütün arkadaşlarımızla gönüllü olarak hazırız."

Abiş, harekatı engellemeye çalışan bazı çevrelerin operasyonu Kürtler'e karşı yapılıyormuş gibi göstermeye çalıştığına işaret ederek, bu yalanlara itibar edilmemesini istedi.

Bazı kesimlerin konuyla ilgili kara propaganda yürüttüğünü anlatan Abiş, "Burada hedefimiz, ülkemize karşı tehdit oluşturan PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki unsurları olan terör örgütleridir.

Biz Türkler ve Kürtler yüzyıllardır kardeşçe yaşıyoruz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.

Iğdır ilinin güvenlik korucuları olarak ordumuzun her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA