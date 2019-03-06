Güvenlik Korucuları Darp Edildi

Mardin Midyat ilçesinde, kavgayı ayırmak isteyen 3 güvenlik korucusu darp edildi.

Olay, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşeceği sırada araya köyün güvenlik korucuları girdi. Çıkan tartışmada 3 güvenlik korucusu darp edildi. Olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan korucuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayda husumet ve kavga çıkaran 6 kişi gözaltına alındı. - MARDİN

Kaynak: İHA