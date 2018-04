Güvenlik Korucuları Cumhur İttifakının Yanında

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerde konfederasyon ve bağlı derneklerle beraber Cumhur İttifakının yanında yer aldıklarını belirterek, "Vatanını, bayrağını her şeyden fazla seven bu aziz milletimiz var olduğu müddetçe şer odakları ve içerideki işbirlikçileri asla amaçlarına ulaşmayacaklardır" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ülke olarak yeni bir yönetim modeli ile yönetilmeye başlanacağını anımsatarak, "Bu yönetim modeli ile ülke ayağındaki prangalardan kurtulmuş olacak, kurum ve kuruluşlarımızın hızlı etkin ve verimli bir şekilde milletimize ve halkımıza hizmet etmeleri sağlanacaktır. Bu yeni yönetim modelini istemeyenler Türkiye'nin büyümesini gelişmesini ve kendi ayakları üzerinde durmasını istemeyenlerdir. Bunlar ülkemizin geçmişte olduğu gibi, bugün de dış ülkelere bağımlı bir şekilde yaşamasını arzu etmektedirler. Zaten bu yeni yönetim modelini istemeyenlerin birleştiği şer cephesine baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu şer cephesinde 15 Temmuz hain alçak darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün kalıntıları, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları ve son zamanlarda bunlarla kol kola yürümekten, bunlarla işbirliği yapmaktan büyük zevk alan ve adeta bu terör sevicilerinin lokomotif görevini gören bir ana muhalefet partisinin olduğunu görüyoruz. İçerdeki bu şer cephesini dışarda başta ABD, İsrail, Avrupa Birliği ülkeleri açıkça desteklemektedirler. Bu içerdeki şer odakları ve onları destekleyen üst aklın amacı ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış gibi görünseler de, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir araya gelmiş gibi görünseler de asıl amaçları, asıl gayeleri ülkemizin birliğini ve beraberliğini bozmaktır. Bunların tek amacı ülkeyi parçalamak parçalara ayırmak ve rahat bir şekilde yönetimi ele geçirmektir" ifadelerinde bulundu.

"Sonuna kadar Cumhur ittifakının yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının tek amacının, ülkenin dışa bağımlı kalmadan özgür bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak olduğunu dile getiren Sözen, şunları kaydetti:

"Amaç, halkımızın refah ve hayat standardını yükseltmek, Ortadoğu coğrafyasında güçlü tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti devletini hayata geçirmektir. Bunu bilen şer odakları ve içerideki işbirlikçileri başta Cumhurbaşkanımızdan ve dava arkadaşlarından rahatsız olmaktadırlar. Bu şer güçlerin maşalığını, taşeronluğunu yapan içerideki işbirlikçileri son 15 yıldır Cumhurbaşkanımıza karşı girdikleri bütün seçimlerden yenilgiyle ayrılmışlardır. Bu yenilgileri hazmedemeyenler demokrasi ile seçim ile sandık ile halkın iradesi ile başa gelemeyeceklerini anlayanlar bu ülkede 252 şehidimizin olduğu 15 Temmuz hain alçak darbe girişiminde bulunarak meşru hükümetimizi Cumhurbaşkanımızı silah zoruyla devirerek başa gelmeye çalışmışlardır. Başta Cumhurbaşkanımızın dik duruşu milletimizin cesareti ve feraseti bu darbecilerin başarılı olmasına İzin vermemiştir. 15 Temmuz hain alçak darbe girişiminde amaçlarına ulaşmayan bu şer odakları 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı saflarda buluşup 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi yapmak arzusundalar. Bu şer odaklarının tek amacı tek hayali Cumhurbaşkanımızdan kurtulmak ve halkımızın 15 yıldır sürekli büyük desteğini alan bu hükümetten kurtulmaktır. Bu şer odakları biliyorlar ki Cumhurbaşkanımızı devirdikleri an Türkiye'yi bölme, parçalama amaçlarına ve hayallerine daha çabuk kavuşacaklardır. Bu kapsamda 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsım, ailem ve temsil ettiğim Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Konfederasyonu olarak bağlı federasyon ve derneklerle beraber Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurmuş olduğu ittifakın yanında yasalar ve kurallar çerçevesinde sonuna kadar duracağız. Unutulmamalıdır ki, vatanını bayrağını her şeyden fazla seven bu aziz milletimiz var olduğu müddetçe bu şer odakları ve içerideki işbirlikçileri asla amaçlarına ulaşmayacaklardır. Biz konfederasyon olarak FETÖ ile PKK ile Türkiye düşmanlarıyla kol kola yürüyenlerle dün olduğu gibi bugün de yarın da yan yana olmayacağız. Bunların amacına ulaşmaması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu şer güçleri ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacak ve başarılı olamayacaklardır." - DİYARBAKIR