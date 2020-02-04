Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı
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Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı

Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kalması Güvenlik korucularının bölgeye hareket etmeleri VAN - Van'ın Çatak ilçesindeki güvenlik korucuları, Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.

04.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:25
Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı

'da minibüsün çığ altında kalması

Güvenlik korucularının bölgeye hareket etmeleri - Van'ın ilçesindeki güvenlik korucuları, Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı
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