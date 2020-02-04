Güvenlik korucuları, çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına katılmak için yola çıktı
Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kalması Güvenlik korucularının bölgeye hareket etmeleri VAN - Van'ın Çatak ilçesindeki güvenlik korucuları, Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.
04.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:25
Bahçesaray'da minibüsün çığ altında kalması
Güvenlik korucularının bölgeye hareket etmeleri VAN - Van'ın Çatak ilçesindeki güvenlik korucuları, Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüsü arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.
Kaynak: AA