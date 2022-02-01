Güvenlik Konseyi'nde ABD-Rusya Gerilimi - Haberler
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Güvenlik Konseyi'nde ABD-Rusya Gerilimi

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle Batı ile arasında tırmanan gerginlik, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin talebi üzerine düzenlenen toplantıya da yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle Batı ile arasında tırmanan gerginlik, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin talebi üzerine düzenlenen toplantıya da yansıdı. Beyaz Saray Sözcüsü, Rus yetkililere yönelik yaptırım hazırlıklarını doğruladı. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor

DailyMotion.com - Güncel

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