Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli...
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Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli...

Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir.

07.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:11
Güvenlik Kaynakları:

Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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