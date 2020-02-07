Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli...
Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir.
07.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:11
Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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