07.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:11

Güvenlik Kaynakları: "Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir." - ANKARA

Kaynak: İHA