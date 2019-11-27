Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında...
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Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında...

Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettik. Bundan dolayı Hakurk'a bir operasyon başlattık."

27.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:07
Güvenlik kaynakları:

Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettik. Bundan dolayı 'a bir operasyon başlattık." - ANKARA

Kaynak: İHA
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