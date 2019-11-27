27.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:07

Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettik. Bundan dolayı Hakurk'a bir operasyon başlattık." - ANKARA

Kaynak: İHA