Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında...
Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettik. Bundan dolayı Hakurk'a bir operasyon başlattık."
27.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:07
Güvenlik kaynakları: "Teröristlerin kış mevsiminde üs bölgelerimize bir saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettik. Bundan dolayı Hakurk'a bir operasyon başlattık." - ANKARA
Kaynak: İHA
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