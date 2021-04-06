Güvenlik kaynakları, "Suriye'nin kuzeyinde TSK'ye ait gözlem noktası yakınında saldırı" iddiasını yalanladı
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Güvenlik kaynakları, "Suriye'nin kuzeyinde TSK'ye ait gözlem noktası yakınında saldırı" iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Güvenlik kaynakları, 'Suriye'nin kuzeyinde TSK'ye ait gözlem noktası yakınında saldırı' iddiasını yalanladı

"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarınca, sosyal medyada, "Haseke kırsalında TSK'ye ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna yönelik" iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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