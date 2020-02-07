Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede...
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Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede...

Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek.

07.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:10
Güvenlik Kaynakları:

Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA
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