07.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:10

Güvenlik Kaynakları: "(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA