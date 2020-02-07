Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava...
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Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava...

Güvenlik Kaynakları: "(Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava şartları çok ağır gidiyor.

07.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:12
Güvenlik Kaynakları:

Güvenlik Kaynakları: " ( ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava şartları çok ağır gidiyor. Hava şartlarından dolayı erteleniyor. Şu anda devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok." - ANKARA

Kaynak: İHA
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