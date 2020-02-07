07.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:12

Güvenlik Kaynakları: " (Rusya ile devriyelere ara verilme durumu) Ara verilme diye bir şey yok. Hava şartları çok ağır gidiyor. Hava şartlarından dolayı erteleniyor. Şu anda devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok." - ANKARA

Kaynak: İHA