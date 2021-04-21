GÜVENLİK KAMERASIYLA ÖNLEM ALINAN KAHVEHANEYE BASKIN
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GÜVENLİK KAMERASIYLA ÖNLEM ALINAN KAHVEHANEYE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜVENLİK KAMERASIYLA ÖNLEM ALINAN KAHVEHANEYE BASKINHaber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de güvenlik kamerasıyla girişi izlenen kahvehaneye baskın yapan polis, oyun oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza kesti.

GÜVENLİK KAMERASIYLA ÖNLEM ALINAN KAHVEHANEYE BASKIN

Haber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de güvenlik kamerasıyla girişi izlenen kahvehaneye baskın yapan polis, oyun oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza kesti. İş yeri ise mühürlendi.

Bahçelievler Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde 3 katlı iş merkezinin giriş katındaki iş yerine gündüz vakitleri birilerinin girdiğini, geceleri ise ışıkları yanar vaziyette olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ihbar edilen iş yerinin kahvehane olarak kullanıldığını tespit etti. Polis ekipleri akşam saatlerinde adrese baskın yaptı. Kahvehane olarak kullanılan yeri güvenlik kamerasıyla izleyen şüpheliler, polisin baskınından kaçamadı. Baskında kahvehanede bulunan 12 kişiye pandemi kurallarını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150'şer liradan toplam 37 bin 800 lira ceza yazıldı. Masa oyunları oynayan iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

GÜVENLİK KAMERASIYLA ÖNLEM ALINAN KAHVEHANEYE BASKIN
GÜVENLİK KAMERASIYLA ÖNLEM ALINAN KAHVEHANEYE BASKIN
GÜVENLİK KAMERASIYLA ÖNLEM ALINAN KAHVEHANEYE BASKIN
GÜVENLİK KAMERASIYLA ÖNLEM ALINAN KAHVEHANEYE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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