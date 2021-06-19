(güvenlik kamerasıyla) AVCILAR D-100'DE ÜST GEÇİTTEN MİDİBÜSÜN ÜZERİNE KABLO VE DEMİRLER DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(güvenlik kamerasıyla) AVCILAR D-100'DE ÜST GEÇİTTEN MİDİBÜSÜN ÜZERİNE KABLO VE DEMİRLER DÜŞTÜ

(güvenlik kamerasıyla) AVCILAR D-100'DE ÜST GEÇİTTEN MİDİBÜSÜN ÜZERİNE KABLO VE DEMİRLER DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İhsan DÖRTKARDEŞ / D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Erol DEĞİRMENCİ - İhsan DÖRTKARDEŞ/ D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü. Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.

D-100 Karayolu Avcılar Cihangir Mahallesi kesimi Ankara istikametinde seyreden yolcu midibüsünün üzerine durağa yanaştığı sırada üst geçitten çelik panel ve kablolar düştü. Sürücü panikle araçtan inerken trafik durdu. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

YANYOL TRAFİĞE TAMAMEN KAPANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kablolara müdahale edememesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri çağrıldı. İBB ekipleri, otobüsün üzerine düşen kablo ve çelik panelleri kaldırmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar nedeni ile yol tamamen trafiğe kapatıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik normale döndü.

"ARKAMDAN BİRİSİ VURDU SANDIM"

Yaşananları anlatan midibüs sürücüsü Osman Koçyiğit "Yanaştım, yolcumu indirdim. Arkamdan birisi vurdu sandım, durdum. İndim

baktım kablolar yerde. Olay bu. Vatandaşın da kafasına gelebilirdi" dedi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Midibüsün üzerine kablo ve çelik panellerin düştüğü anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-İBB ekiplerinin çalışması

-Oluşan yoğun trafik

-Trafikte bekleyen şoförler

-Kablo ve çelik panellerin düştüğü yer

-Kablo ve çelik panelin düştüğü otobüs

-Otobüs şoförü ile röp

-Genel ve detay


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Meral Akşener
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(güvenlik kamerasıyla) AVCILAR D-100'DE ÜST GEÇİTTEN MİDİBÜSÜN ÜZERİNE KABLO VE DEMİRLER DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:13:43. #1.16#

title