Güvenlik kamerasına yansıyan soyguncu yakalandı GAZİANTEP'te girdiği markette kasiyeri silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alıp, kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te girdiği markette kasiyeri silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alıp, kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soygun anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Soygun dün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesindeki markette yaşandı. Yüzünde tek kullanımlık maske ile markete giren şüpheli, kasiyer kadını belinden çıkardığı kurusıkı tabancayı göstererek etkisiz hale getirdi. Kadından kasayı açmasını istedi. Kasiyerin açtığı kasadan paraları alan soyguncu, marketten çıkarak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kimliği açıklanmayan şüpheliyi evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Soygun anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA