Güvenlik Kamerasına Yakalanan Kapkaççı Tutuklandı (2)

GAZİANTEP'te takibe aldığı kadının kol çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan Ö.U., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 Mayıs'ta yaşlı bir kadının içerisinde 50 lira para, kimlik kartları, pasaport ve banka kartlarının bulunduğu el çantasını alıp kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği cadde ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden birinde kapkaç yapan kişinin görüntüleri fark edildi. Görüntülerden kimliği belirlenen Ö.U., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Gaziantep