Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

28.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:26

- Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı Gaziantep'te bir işyerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

- Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'te 26 Ekim günü Şehitkamil İlçesi Sanayi mahallesinde 2 kişi bir işyerine ait malzemeleri kamyonetin kasasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edildi.

Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Osman Durmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Aslı Enver Türkan Şoray Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 16:37:56. #1.14#
title