Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı
- Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı Gaziantep'te bir işyerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
- Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alınarak tutuklandı.
Gaziantep'te 26 Ekim günü Şehitkamil İlçesi Sanayi mahallesinde 2 kişi bir işyerine ait malzemeleri kamyonetin kasasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edildi.
Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN