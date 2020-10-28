Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

- Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı Gaziantep'te bir işyerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

- Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'te 26 Ekim günü Şehitkamil İlçesi Sanayi mahallesinde 2 kişi bir işyerine ait malzemeleri kamyonetin kasasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edildi.

Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN