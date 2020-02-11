Güvenlik kamerası takılan parkların sayısı artıyor

11.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:32

Eyüpsultan Belediyesi, yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirmeye devam ediyor.



İlk olarak İslambey Mahallesi'ndeki Hz. Halit ile Arif Paşa parklarına takılan kamera sistemi, yakın zamanda ilçedeki birçok parka kurularak sayı hızla artırıldı. Son olarak Akşemsettin ve Erdemliler Parkı'na 2'şer adet kamera takılarak güvenli parkların sayısı 11'e çıkarıldı.



11 parka 21 güvenlik kamerası takıldı



Eyüpsultan'da şu anda Arif Paşa Parkı'nda 2, Bir Nefes Parkı'nda 2, Düğmeciler Parkı'nda 1, Emniyettepe Parkı'nda 2, Hz. Halit Parkı'nda 3, Özgecan Aslan Parkı'nda 2, Rami Cuma Muhtarlık Parkı'nda 1, Yağlıdere Parkı'nda 2, Güzeltepe Parkı'nda 2, Akşemsettin Parkı'nda 2 ve Erdemliler Parkı'nda 2 olmak üzere toplam 11 parka 21 güvenlik kamerası yerleştirildi.



Alt yapısı uygun parklara kamera kurulumları devam ediyor



Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla güvenlik kameralarının kurulumu, talepler ve parkın alt yapısının uygunluk durumuna göre devam edecek. Belediye hizmet binasında bulunan kamera takip merkezine aktarılan görüntüler, burada 24 saat boyunca canlı olarak izlenip kayıt altına alınıyor.



Görüntüler kayıt altına alınıyor



Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından da canlı olarak yayınlanan görüntüler sayesinde vatandaşlar parklarda oynayan çocuklarını tablet, cep telefonu gibi mobil araçlarıyla uygulama üzerinden rahatlıkla izleyebiliyorlar. Ayrıca olası bir durumda emniyet görevlilerine iletilmek üzere görüntüler 3 haftalık olarak kayıt altına alınıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA