Güvenlik kamerası - Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güvenlik kamerası - Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde seyir halindeki 34 LKM 119 plakalı servis aracı ile Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracı devrilerek caddede sürüklendi, minibüs ise yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince caddeye şerit çekilerek önlem alındı.

Kazada, servis aracında bulunan 6 kişi yaralandı, sürücünün yanında oturan Eyüp Sönmez yaşamını yitirdi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, NATO Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan servis aracının Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüsle çarpıştıktan sonra devrilerek bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

Güvenlik kamerası - Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Güvenlik kamerası - Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Güvenlik kamerası - Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Güvenlik kamerası - Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Van'da sele kapılan Kader'in mucizevi kurtuluşu tüyleri diken diken etti! Genç kadın, yaşadığı felaketi anlattı
Manavgat'taki yangında babası ölen genç, gözyaşları içerisinde sitem etti
Manavgat'taki yangında babası ölen genç, gözyaşları içerisinde sitem etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Haluk Levent Oğulcan Engin Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Nihat Özdemir Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güvenlik kamerası - Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:30:53. #1.15#

title