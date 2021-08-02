Güvenlik kamerası - Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde seyir halindeki 34 LKM 119 plakalı servis aracı ile Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracı devrilerek caddede sürüklendi, minibüs ise yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince caddeye şerit çekilerek önlem alındı.

Kazada, servis aracında bulunan 6 kişi yaralandı, sürücünün yanında oturan Eyüp Sönmez yaşamını yitirdi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, NATO Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan servis aracının Acısu Caddesi'nden çıkan bir minibüsle çarpıştıktan sonra devrilerek bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı