"Güvenlik kamerası" hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

"Güvenlik kamerası" hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı Gaziantep'te 2 farklı okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

"Güvenlik kamerası" hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 farklı okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı. Okullardan, masaüstü bilgisayar, laptop ve güvenlik kamerası çalan hırsızlar güvenlik kamerasından tespit edildi.

Şehitkamil İlçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde 2 farklı okuldan masaüstü bilgisayar, laptop ve güvenlik kameralarının çalınması sonrası yapılan çalışmayla hırsızlar okulun diğer güvenlik kamaralarına yakalandı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin birinin önceki tarihlerde gasp olayı da gerçekleştirdiğinden arandığı belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı