Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı - Haberler

Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cami ve iş yerinden güvenlik kamerası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

27.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:14
Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı

'in ilçesinde cami ve iş yerinden güvenlik kamerası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.


Nizip Amirliği ekipleri, dün saatlerinde Fırat Mahallesindeki cami ve iş yerinin dış cephesindeki güvenlik kameralarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin belirledi. 4 adet güvenlik kamerasını çaldığı tespit edilen şüpheli, aynı gün yakalandı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, suç eşyasını satın alan kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler