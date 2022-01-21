Sultanbeyli'de dehşeti yaşayan otobüs şoförü o anları anlattı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - SULTANBEYLİ'DE panelvan araçtaki 5 kişi, aracın aynasına çarpan otobüsün şoförünü darbederek, hastanelik etti. 7 gün iş göremezlik raporu alan ve saldırganlardan şikayetçi olan Sezgin Kayır, "Sırtıma, karnıma, göğsüme, bacaklarıma, her yerime tekmeler attılar. Serbest bırakılmışlar saldırganlar. Allah'ından bulsunlar" dedi.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli'de Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 ÜS hattı ile Üsküdar- Sultanbeyli'ni seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli'de Sanayi durağında yolcularını indirip hareket ettiği sırada 34 EF 3768 plakalı panelvan sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı. İETT otobüsü sol tarafa geçmeye çalışsa da panelvanın aynası kırıldı. İETT şoförü Kayır, araçtan inerek 3 durak sonraki peronlara geçip kaza raporunun tutulmasını istedi. Kazaya sinirlenen panelvanın şoförü ile yanındaki 4 kişi İETT şoförüne tekme, tokat atarak, saldırdı. Aldığı yumruk darbeleri ile yere yığılan otobüs şoförünün yardımına yolcular yetişti. Otobüs şoförüne saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

7 GÜN İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALDIM

Tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan şoför Sezgin Kayır, "Oto Sanayi Sitesi'nin oralarda yolcumu indirdim. Sol tarafımdaki minibüs tarafından sıkıştırıldım ve araç önüme kırdı. Ben kurtarmak amaçlı kendimi sola atınca onun aynasına çarptım. Daha sonra aşağıya indim rapor tutmak amaçlı. Arkadaşlara bir şeyiniz var mı diye sordum. Otobüs içerisinde otuz kişi var. İnsanları mağdur etmeyelim son durağa gidelim orada raporu tutalım dedim. Bizi suçlu konuma mı düşüreceksin dedikten sonra başladılar küfretmeye. Ben dedim ki benim annem öleli beş sene oldu, siz bana küfredemezsiniz. Lafınızı bilin de konuşun dedikten sonra sert bir cisimle yüzüme vurdular ilk önce. Ben bilincimi kaybettikten sonra yere düştüm. Sonra beni tekmelemeye ve yumruklamaya devam ettiler. Sırtıma, karnıma, göğsüme, bacaklarıma, her yerime tekmeler attılar. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Burnumda kırıklar olduğunu söylediler. Tabii ki sonuna kadar şikayetçiyim. Darp raporlarımız da alındı. Avukatlarımızla birlikte bu işin peşini bırakmayacağız. Şu anda yedi gün iş göremez raporu verdiler. Serbest bırakılmışlar saldırganlar. Allah'ından bulsunlar" diye konuştu.