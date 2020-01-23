Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı
Hırsızlık zanlısının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri Zanlı, girdiği iş yerinde para ararken Zanlının, iş yeri önündeki motosikleti götürmesi Zanlı, bir iş yerine girmeye çalışırken görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yedi hırsızlık olayından tutuklanan zanlının...
23.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:49
Hırsızlık zanlısının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri
Zanlı, girdiği iş yerinde para ararken
Zanlının, iş yeri önündeki motosikleti götürmesi
Zanlı, bir iş yerine girmeye çalışırken görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yedi hırsızlık olayından tutuklanan zanlının görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA