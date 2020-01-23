Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı

Hırsızlık zanlısının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri Zanlı, girdiği iş yerinde para ararken Zanlının, iş yeri önündeki motosikleti götürmesi Zanlı, bir iş yerine girmeye çalışırken görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yedi hırsızlık olayından tutuklanan zanlının...

23.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:49
Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı

Hırsızlık zanlısının, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri

Zanlı, girdiği iş yerinde para ararken

Zanlının, iş yeri önündeki motosikleti götürmesi

Zanlı, bir iş yerine girmeye çalışırken görüntüsü - Muğla'nın ilçesinde, yedi hırsızlık olayından tutuklanan zanlının görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Güvenlik kameralarının görüntülediği hırsızlık zanlısı tutuklandı
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