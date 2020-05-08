Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsız, evinde yakalandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çalan ve girdiği 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çalan ve girdiği 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosiklet çalındığı ve iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliyi, evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alan ekipler, yaptığı aramada çalınan motosikleti ve iş yerlerinden çalınan sigaraları buldu. Aynı suçtan 27 kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA