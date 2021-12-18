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Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı

Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4540 sokakta bir ikametin bahçesinde kilitli halde bulunan bisikletin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlerken, şüpheli A.Y., Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Çalınan bisiklet bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheli Aytaç Yakar, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Güvenlik kameralarına yansıyan bisiklet hırsızı tutuklandı

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