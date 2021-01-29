Güvenlik kameralarına 'çak' yapan hırsızlar 2 saatte yakalandı

Güvenlik kameralarına 'çak' yapan hırsızlar 2 saatte yakalandıERZURUM'da camını kırarak içeri girdikleri işyerinden 130 bin liralık cep telefonu ve bilgisayar çaldıktan sonra güvenlik kameralarına 'çak' yapan 2 hırsız, evlerinde uyurken polis tarafından 2 saat içinde yakalandı.

Güvenlik kameralarına 'çak' yapan hırsızlar 2 saatte yakalandı

ERZURUM'da camını kırarak içeri girdikleri işyerinden 130 bin liralık cep telefonu ve bilgisayar çaldıktan sonra güvenlik kameralarına 'çak' yapan 2 hırsız, evlerinde uyurken polis tarafından 2 saat içinde yakalandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Köksal Gültekin'e ait cep telefonu, bilgisayar ve elektronik malzemeler satılan işyerine sabah 04.00 sıralarında gelen 2 kişi, önce çevreyi kontrol etti. İşyerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin kapı camını ayaklarıyla kırdıktan sonra içeri girdi. İşyerinden yaklaşık 130 bin lira değerinde cep telefonu, dizüstü bilgisayarı yanlarındaki poşetlere dolduran 2 kişi, daha sonra güvenlik kamerası önünde birbirine çak yaptı. Kameraya yönelik hareket te yapan 2 kişi işyerinden ayrıldı. Sabah işyerine gelen Köksal Gültekin'in soyulduğunu bildirmesiyle olay yerine gelen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kameraları ve işyerindek güvenlik kameralarının görüntülerini izleyerek hırsızlık şüphelilerini belirledi. Şüphelilerin adreslerini de tespit eden polisler, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 2 hırsızlık şüphelisinin evine baskın yaptı. 2 şüpheliyi uyurken yakalayan polisler, çalıntı eşyaları da zulalandıkları koltukların arasında buldu. Çok sayıda sabıkası bulunan hırsızlık şüphelileri, çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken, çalıntı eşyalar işsahibine teslim edildi. İKİNCİ KEZ SOYULDU

Bölgede yeni açtığı işyerinin 3-4 ay içerisinde 2 kez soyulduğunu söyleyen Köksal Gültekin, hırsızların kapı camını kırarak içeri girdiklerini, 130 bin liralık eşyasını çaldıklarını söyledi. Hırsızların, eşyaları aldıktan sonra güvenlik kameraları önünde birbirine 'çak' yaptıklarını da anlatan Gültekin, polislerin 2 saate olayı çözdüklerini kaydetti. Eşyalarının kendisine teslim edildiğini belirten Gültekin, "İşyerimi soyduktan sonra oynamış, el hareketi yapmışlar. Güvenlik kamerasına rağmen oldukça rahat hareket etmişler. Resmez bize hareket çekmişler. Benim işyerim burada 2'inci kez soyuldu. Şimdi işyerine elektronik kapı taktıracağım. Bu sokağa bir bekçi, ya da ekip görevlendirilirse iyi olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı