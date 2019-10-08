Güvenlik kameraları rüzgara dayanamadı
Tekirdağ Malkara'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ Malkara'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi.
Malkara - Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Karacagür Mahallesi'nin güvenlik kameraları, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Beton parçasıyla demir direğe monte edilmiş kameraların devrilmesi, rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Karacagür Mahallesi giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kameraları kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ