Güvenlik kameraları her şeyi ortaya çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güvenlik kameraları her şeyi ortaya çıkardı

Didim'de Kaymakamlık oluru ile kaçak yapılara yönelik çalışma başlatan Belediye Başkanı Deniz Atabay'a ilginç bir kumpas girişimi yaşandı.

Güvenlik kameraları her şeyi ortaya çıkardı
17.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:17

Didim'de Kaymakamlık oluru ile kaçak yapılara yönelik çalışma başlatan Belediye Başkanı Deniz Atabay'a ilginç bir kumpas girişimi yaşandı. Başkan Atabay ile görüşmek için belediyeye gelen bir şahıs, başka bir programa gitmekte olan Başkan Atabay ile ayaküstü konuştuktan sonra kendisini merdivenlere attı. Olayı ilginç bulan belediye yetkilileri tarafından güvenlik kameraları incelenince belediyeye iki kişi gelen şahıslardan birinin gizli çekim yaptığı ortaya çıktı. Yaşanan kumpas girişime karşı hukuki işlem başlatıldı.

Fevzipaşa mahallesinde geçtiğimiz günlerde Kaymakamlık oluru ile işgalci ve kaçak yapılar ekiplerce kaldırılmıştı. İddiaya göre; süreç içerisinde yaşanan durumla ilgili olarak bölgede esnaflık yaptığı öğrenilen ve durumu anlatmak için belediyeye giden vatandaş, başkanlık katında Belediye Başkanı Deniz Atabay ile görüşmek için beklemeye başladı. Günlük rutin programı için belediyeden ayrılmak için hazırlandığı esnada Başkan Atabay ayaküstü esnafın sıkıntısını dinledi.

Başkan Atabay'ın vatandaşa bir işi sebebiyle dışarıda olacağını ve gelince kendisini daha detaylı dinleyeceğini bildirmesinin ardından vatandaş ısrarla Başkan Atabay ile konuşmaya çalıştı. Şahısın Atabay'ı sözle taciz etmesine rağmen, Başkan sükunetini koruyarak belediyede beklemesini ve gelince derdini dinleyeceğini anlattı.

Çekim başlayınca kendini merdivene attı

Yaşanan diyalog sırasında şahısla birlikte gelen diğer kişi iddiaya göre cep telefonu ile gizli çekime başlayınca şahıs bir anda kendini merdivenlere bıraktı. Olup bitene anlam veremeyen belediye yetkilileri güvenlik kameralarını inceleyince olayın normal bir görüşme talebi değil kumpas girişimi olduğunu fark etti.

Olayla ilgili değerlendirme yapan Başkan Atabay "Belediye olarak her gün onlarca vatandaşımızın sorunlarını dinliyoruz. Olayın gerçekleştiği zaman diliminde ise planlı bir iş sebebiyle belediyeden ayrılmam gerekiyordu. Şahıs ile başkanlık katının önünde karşılaştık ve kısa olarak durumunu dinledim. Kendisine belediyede beklemesini gelince kendisini dinleyeceğimi bildirmeme rağmen sözlü olarak taciz edince bizler olay yerinden ayrılmaya çalıştık. Ben merdivenlerden inerken şahıs bir anda kendini yere bıraktı. O anda ise başka bir şahsın ise cep telefonu ile olayı çektiğini de fark ettik. Bu hareket çok yakışıksız bir hareketti. Kendisiyle görüşeceğimi söylememe rağmen bu tür bir harekete anlam vermedim. Olayın da neden böyle olduğunu cep telefonu ile çekim yapılınca anladık. Bu tür hareketler ucuz hareketler. Konuyla ilgili belediyede görgü tanığı vatandaşlar ve personelimiz var. Kurulan kumpastan dolayı şahısla ilgili olarak gereken neyse hukuk anlamında yapılacak." dedi.

Başkan Atabay, belediyede göreve geldikleri günden bu yana vatandaş odaklı çalıştıklarını ve her vatandaşın sorununu dinlediklerini kaydederek "Vatandaş nezdinde bu tür kumpaslar artık tutulmuyor. Ben yine de o şahsın bir sorunu varsa her zaman dinlemeye hazırım. Bizler Didim halkına hizmet için bu makamlardayız. Bu tür yıldırma ve sindirme çalışmalarına prim vermeyiz" dedi.

Yaşanan ilginç olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Haber
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kemal Sunal Oğulcan Engin Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Serdar Aziz Bülent Uygun Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İngiltere Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Güvenlik kameraları her şeyi ortaya çıkardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:19:03. #1.14#
title