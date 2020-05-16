Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkınca tahliye edildi
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Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkınca tahliye edildi

BURSA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla ağabeyi Murat Koç ile birlikte yargılanan Burak Koç (23) duruşmada, olay anına ait güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkınca tahliye edildi
16.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:34

 

BURSA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla ağabeyi Murat Koç ile birlikte yargılanan Burak Koç (23) duruşmada, olay anına ait güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan olayda, Burak-Murathan Koç kardeşler, kavgalı oldukları arkadaşları Doğan Sarıca ile karşılaştı. Sarıca, kardeşlere, iddiaya göre "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz?" diyerek, bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca'ya bıçak çekti. Çıkan arbedede Sarıca kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Doğan Sarıca, kurtarılamadı. Koç kardeşler ise tedavilerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.'DÖNER BIÇAKLA ÜZERİME GELDİ'Koç Kardeşler hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay anında kardeşlerin yanında bulunan Doğuhan Kıskan'ın (23) da tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.Tutuklu sanıklar Murathan Koç ve Burak Koç, duruşmaya kaldıkları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatlarının mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanık Doğuhan Kıskan ise katılmadı.Murathan Koç, 'Beni görür görmez döner bıçağını çıkarıp, bana doğru yürümeye başladı. 'Bir olay olmasın' diye kaçmaya başladım. Doğan peşimden koşarak geldi, döner bıçağıyla hamle yaptı, yere düştüm. Kardeşim Burak geldi ve Doğan'ı tuttu. Daha sonra yere düştüler, salladığı döner bıçağı kardeşimin kafasına geliyordu. Onu korumaya çalışırken elimden yara aldım. Bıçağı Doğan'a doğru bir, iki kez savurdum. Bıçağın neresine denk geldiğini görmedim. Benden başka Doğan'a bıçakla vuran olmadı. Öldürme niyetim yoktu? şeklindeki savunmasını tekrarladı.KADEŞİ TAHLİYE OLDUTanıkların dinlendiği duruşmada söz alan Burak Koç, tahliyesini talep etti. Murathan Koç da, 'Doğan'ın saldırması sonucu kaçtım. Benim elimde bıçak yoktu. Doğan, beni ve kardeşimi öldürmeye kastetmiştir' dedi.Sanıkların avukatları olan Dilek ve Derya Köksal kardeşler, duruşma sırasında dizüstü bilgisayardan olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini mahkeme heyetine izletti. Avukatlar, olay günü Burak Koç'un doğum günü olduğunu, ağabeysinin kavga ettiğini öğrenince, olay yerine gittiğini, ancak kavganın bittiğini gördüğünü anlatarak, tahliye kararı verilmesini istedi.Mahkeme heyeti, 10 aydır cezaevinde bulunan Burak Koç'un adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Duruşma ertelendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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