Güvenlik İstihbaratının Adımları Neler?

IBM Security Satış Yöneticisi, Danışman Burak Özgirgin IBM güvenlik istihbaratının adımlarını Wise TV'ye açıkladı.



IBM güvenlik istihbaratı adımlarının global istihbarat bilgilerinin toplanması, tehlike tehdit ve saldırı göstergelerinin çekilmesi, tehdit avcılığının gerçekleştirilmesi ve bunların sonucunda kolerasyon kurallarına göre nasıl aksiyon alınacağının tanımlanması aşamalarından oluştuğunu dile getiren Özgirgin, edinilen yeni tecrübeler söz konusuysa bu bilgilerin de takip edilmek üzere kayıt altına alındığını sözlerine ekledi.