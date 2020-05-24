Güvenlik İş Sendikası Doğu ve Karadeniz Bölge Sekreteri Bozoğlu'ndan bayram mesajı Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik İş Sendikası Doğu ve Karadeniz Bölge Sekreteri Edip Bozoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik İş Sendikası Doğu ve Karadeniz Bölge Sekreteri Edip Bozoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Bozoğlu, mesajında,11 ayın sultanı hayır ve bereket kapısı Ramazan ayının ardından bir bayrama daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramda sevgi ve saygı hislerinin canlandığı, zenginin fakiri, büyüğün küçüğü gözettiği, birlik ve beraberlik duygularının yeniden yeşerdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nda tutuğumuz oruçların, yapılan iyiliklerin, okunan duaların kabulünü ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından biran evvel kurtulmayı dileyerek ülkemizin bu zor zamanlarında kendi canlarını hiçe sayarak görevlerini yapan sağlık çalışanlarına ve görünmez kahramanlarımızdan olan özel güvenlik görevlilerine bayram vesilesi ile tekrardan şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA