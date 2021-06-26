Kayıt cihazına yüksek voltaj verip kameralar dahil her şeyi çaldılar

Güvenlik için kurulan güvenlik kameralarını çaldılar Sitede çalınabilecek ne varsa çalmışlar Site yöneticisi Demirbaş "Çalınabilecek her şeyi çaldılar" Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan bir site içerisinde hırsızlar çalınabilecek ne varsa çaldı.

Güvenlik için kurulan güvenlik kameralarını çaldılar

Sitede çalınabilecek ne varsa çalmışlar

Site yöneticisi Demirbaş "Çalınabilecek her şeyi çaldılar"

DÜZCE - Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan bir site içerisinde hırsızlar çalınabilecek ne varsa çaldı. Önce site sakinlerinin ayakkabılarını çalan hırsızlar, daha sonra korkulukları, mazgalları, tenteyi çaldı. Çalabilecek bir şey bulamayan hırsızlar, güvenlik için kurulan güvenlik kameralarını çaldı.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan bir siteyi hırsızlar mesken edindi. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği sitede öğrenciler pandemi nedeni ile uzak kalınca, sitede çalınabilecek ne varsa hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar önce, evlerin önlerine konulan ayakkabıları çaldı. Site yönetimi bunun ardından sitenin dört bir yanına güvenlik kamerası yerleştirerek, hırsızlığın önüne geçmek istedi. Hırsızlar bu sefer sitenin bahçesinde bulunan tenteyi çalarak gitti. Üst üste hırsızlık olaylarının olduğu sitede güvenlik kamerasının görmediği noktalarda bulunan korkuluklar da bulunduğu yerden sökülerek çalındı. Site yönetimi bu sefer sitenin dört bir tarafını güvenlik kameraları ile donattı. Fakat güvenlik için kurulan güvenlik kameraları bu kez hırsızlar tarafından çalındı. Kameraların çalınmasının ardından sitede hırsızlık olayları bitmedi. Önce yağmur suyu için hazırlanan mazgallar çalındı, daha sonra garaj girişlerinde ki mazgallar hırsızların kurbanı oldu. Güvenlik kamerası olan noktalara da yüksek voltajda elektrik verilerek çalışmaması sağlandı.

"Güvenliği sağlamak için kamera döşedik"

Hırsızlık olayları oluşmaya başlayınca güvenliği sağlamak için siteyi güvenlik kameraları ile döşediklerini belirten site yöneticisi Ergün Demirbaş, "Güvenliği sağlamak için sitemize güvenlik kameraları döşettirdik. Hırsızlardan kurtulmak için. Ama hırsızlar olayı aşarak artık güvenlik sistemlerini de çaldılar. Bir bloğun 4 kamerası ve kayıt cihazımızı çalıyorlar. Daha sonra diğer bloğa geçip o kameraları da çalmak için girişimde bulunuyorlar. Sanırım sesten dolayı yada başka bir şeyden dolayı onları çalamadan kamera sistemine ve cihazına yüksek voltajda elektrik verip oranında kayıt cihazını yakıyorlar. Bizim herhangi bir görüntü almamızı istemedikleri için bunu yapıyorlar. Oradaki parçaları da kırarak alıyorlar. Yani anlayamaz olduk. Güvenlik için yaptırdığımız şeyler bile çalınır oldu" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar tedirgin"

Güvenlik kameraları var olmasına rağmen 3 kişinin zor taşıdığı tenteyi 2 kişi kaldırıp motorla çaldıklarını belirten Demirbaş, "İnsanlar bu durumdan tedirgin. Konuralp bölgesi bu pandemi döneminde öğrenciler olmadığından dolayı daha da sessizliğe büründü. İnsanlar daha değişik insanlar bu taraflara kaymaya başladı. Eskiden öğrenciler olduğunda kafeler canlıydı. Hareketlilik olduğu zaman bu kadar insanlar burada hırsızlık yapamıyorlardı. Sitenin içerisinde ki korkuluklarımızı çaldılar. Buraya bir tane tente koymuştuk kamera görüntüleri ile polise başvurduk. 15 bin liraya yaptırdığımız bir tente, 3 kişinin zor taşıdığı bir tenteyi 2 kişi gelip motorla söküp kaldırdılar götürdüler. Daha önce kameralarımızı çalmadan önce tenteyi çalmışlardı. Onu polis ekiplerine bildirdik gösterdik. Önceden tespit edebiliyorduk ama tespit edebileceğimiz şeyi anladılar herhalde artık onu da çaldılar. Sistemi de elimizden aldılar. Artık nasıl bir çözüm bulacağız bizlerin de kafası karışık. Site sakinleri de bu konuda muzdarip" şeklinde konuştu.

Site çevresin ve içerisinde maddi hasarlarının çok olduğunu dile getiren site yöneticisi Ergün Demirbaş, yetkililerin konuya bir çare bulmasını belirtti. Ayrıca, sitenin garaj girişinde yer alan mazgallarında çalındığını dile getiren Demirbaş, " İnsaflılarmış 1 aracın geçebileceği şekilde 1 mazgal bırakmışlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş