Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi
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Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma 6'ncı gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürerken, polis denetimlerinin sürdüğü görüldü.

Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi

DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma 6'ncı gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürerken, polis denetimlerinin sürdüğü görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanma 6'ncı gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü. Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyip kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi
Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi
Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi
Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi
Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi
Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi
Güvenlik güçlerinden tam kapanma denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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