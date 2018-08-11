Güvenlik Güçlerinin Arabasında Patlama: 1 Ölü 6 Yaralı

Ürdün'ün başkenti Amman'da güvenlik devriye arabasının park edileceği yere konulan el yapımı bomba patladı. Olayda bir çavuş hayatını kaybederken 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Ürdün İçişleri Bakanlığında konuyla ilgili yapılan açıklamada, jandarma ve polis güçlerinin ortak olarak yaptığı devriye gezisinde kullanılan bir aracın park edeceği yere daha önce yerleştirilen el yapımı bir bombanın patlaması sebebiyle adının Ali Adnan Gökazih olan bir askerin hayatını kaybettiği, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtildi. Açıklamada, hareketin güvenlik kuvvetlerinin vatandaşları ve onların mallarını koruma konusunda kararlı çalışmalarını etkilemeyeceği belirtilerek olayın faillerini bulma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

(İHA)