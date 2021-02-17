Güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK'ya katılımın büyük oranda azaldığı bilgisini verdi Açıklaması
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Güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK'ya katılımın büyük oranda azaldığı bilgisini verdi Açıklaması

17.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:09
Güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK'ya katılımın büyük oranda azaldığı bilgisini verdi Açıklaması

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, yurt içinden örgüte katılımın geçen yıl yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, yurt içinden örgüte katılımın geçen yıl yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı her geçen gün artıyor.

Çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan H.K. (21), Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, 6 yıl önce terör örgütü PKK'ya HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından gönderildiğini kaydetti.

"Diyarbakır'da katılımlar HDP üzerinden oluyordu"

H.K, Diyarbakır'da nevruz etkinliğine gittiğini, oradaki ortamı gördükten sonra etkilenerek örgüte katıldığını belirtti.

"Diyarbakır'da katılımlar HDP ve orada tanıştığım 'kadro' örgüt mensupları üzerinden oluyordu. Özellikle nevruz etkinlikleri katılım için çok önem arz ediyordu. Alanda gençlere yoğun şekilde örgüt propagandası yapılarak, örgüte katılmaya sevk ediyorlardı." diyen H.K, örgüte katıldıktan sonra pişman olduğunu, sorumlu düzeydeki "Mizgin Koçer" kod adlı teröriste ayrılmak istediğini belirttiğini aktardı.

Örgütün Kandil'deki kampında kaldığını anlatan H.K, şu bilgileri verdi:

"Kandil'de suikast ve ağır silah biriminde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun elinde akıllı cep telefonu görmüştüm. Cep telefonlarına bilmediğim bir uygulama indirmişlerdi. Bu program ile mağara yapılacak alana gelerek gerekli ölçümleri yapıyorlar, mağaranın kapısının nereye yapılacağını, havalandırmanın nerede olacağını tespit ediyorlardı."

Terör örgütüne katılımın azaldığını vurgulayan H.K, "Son süreçte örgüte katılım sayısı çok fazla düşmüştür. 2020 yılında yurt içinden PKK terör örgütüne katılım yok denecek kadar azdı." dedi.

PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın 2019 yılında kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin "infaz" edilmesi talimatını verdiğine dikkati çeken H.K, PKK'nın sözde sorumlularının kaçmak isteyenlere propaganda yaparak, onları caydırmaya çalıştığı beyanında bulundu.

Terör örgütü PKK'ya katıldığı için pişman olduğunu belirten H.K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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