Güvenlik güçleri, sahte dezenfektan ve maske üreticilerine göz açtırmıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Güvenlik güçleri, sahte dezenfektan ve maske üreticilerine göz açtırmıyor - Haberler
Türkiye, Güncel

Güvenlik güçleri, sahte dezenfektan ve maske üreticilerine göz açtırmıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tespit edildiği 10 Mart'tan itibaren vatandaşların dezenfektan ve tıbbi maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı yürütülen operasyonlarda, 30 tonu aşkın dezenfektan ve bunun yapımında kullanılan ürün ile binlerce tıbbi...

23.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:02
Güvenlik güçleri, sahte dezenfektan ve maske üreticilerine göz açtırmıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tespit edildiği 10 Mart'tan itibaren vatandaşların dezenfektan ve tıbbi maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı yürütülen operasyonlarda, 30 tonu aşkın dezenfektan ve bunun yapımında kullanılan ürün ile binlerce tıbbi maske ele geçirildi.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan ve 1-2 hafta içinde küresel yayılım göstererek pek çok ülkeye bulaşan yeni tip koronavirüse önlem almak isteyen vatandaşların talepleri karşısında dolandırıcılar da harekete geçti. Güvenlik güçleri de yaptıkları çalışmalarla halk sağlığını hiçe sayan bu kişelere göz açtırmadı.

Yurt genelinde son bir haftada polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla "merdiven altı" tabir edilen illegal yöntemlerle üretilen sahte dezenfektan ürünlerini farklı markalara ait sahte bandrol, hologram ve etiket yapıştıran dolandırıcıların bu ürünlerini piyasaya sürmeleri engellendi.

Ekipler, sahte üretim yapılan depo ve iş yerlerine yaptığı baskınlarda 6 bin 900 tıbbi maske, 26 bin 316 litre ve 40 bin kutu dezenfektan ürünü ve 5 bin 75 litre etil alkol ele geçirdi, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen sahte ürünlere de imha edilmek üzere el konuldu.

Son bir haftadaki bazı operasyonlar

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince bir minibüste yapılan aramada aracın kapı ve yan boşluklarına gizlenmiş gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya yapılan baskında 6 bin 851 litre sahte dezenfektan ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, dezenfektan yapımında kullanılan kimyevi madde, etiket, boş şişe ve kapaklar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda soğutucularda ve yerde istiflenmiş plastik bidon ve kutularda 3 bin 118 kilogram sahte dezenfektan ile çok sayıda etiket ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen baskında üretim izni olmadığı tespit edilen iş yerinde 1 tonluk tank içinde el dezenfektanı, etiketsiz doluma hazır boş bidon, 2 terazi, 1 tonluk ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank, 21 kilogramlık beyaz renkli toz ham madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 ton 960 kilogram sahte temizlik malzemesi ve 1 ton 220 kilogram el dezenfektanına el konuldu, 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da bir eczaneye düzenlenen operasyonda, eczane ile depoda yapılan aramada 5 ton 815 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir iş yerine düzenlenen baskında, 5 ton etil alkol ile 3 bini satışa hazır 40 bin kutu el dezenfektanı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde benzer suçlardan kaydı bulunan bir suç örgütüne yönelik operasyonda ise zanlılara ait adreslerde bulunan 2 konteyner ve 2 otomobilde yapılan aramalarda, bidonlar içerisinde 352 litre sahte el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin, 10 litre içeriği belirlenmeyen kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında, koronavirüsten ölenlerin yaş dağılımı açıklandı Haberler
Salgının kaynağında, koronavirüsten ölenlerin yaş dağılımı açıklandı
Yaşlı teyzeden gülümseten koronavirüs önlemi: Çatıda volta attı Haberler
Yaşlı teyzeden gülümseten koronavirüs önlemi: Çatıda volta attı
Dışarı çıkmak isteyen anneannesinin önüne set olan bilinçli torun Haberler
Dışarı çıkmak isteyen anneannesinin önüne set olan bilinçli torun
İstanbul'da karantinadan kaçan kadın, polis ekiplerini alarma geçirdi Haberler
İstanbul'da karantinadan kaçan kadın, polis ekiplerini alarma geçirdi
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Rita Wilson Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Almanya 112 Acil Futbolcu
Şu an buradasınız: Güvenlik güçleri, sahte dezenfektan ve maske üreticilerine göz açtırmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 11:57:11. #1.15#
title