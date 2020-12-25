Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
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Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar

25.12.2020 22:56 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:02
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar

Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyor.

Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyor.

Türkiye genelinde pandemiyle mücadele kapsamında bugün saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. - BİTLİS

Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar
Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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