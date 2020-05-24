Güvenlik güçleri bayramda da görev başında
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Güvenlik güçleri bayramda da görev başında

Korona virüs döneminde 7/24 çalışan polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de görev başındaydı.

Güvenlik güçleri bayramda da görev başında
24.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:48

Korona virüs döneminde 7/24 çalışan polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de görev başındaydı. Sokaklarda denetim yapan polis ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, baklava ve çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

Vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat çalışan polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de denetimlerini sürdürdü. İstanbul'un dört bir yanında polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarını denetledi. Vatandaşlar ise İstanbulluların güvenliği için görev yapan polis ekiplerinin bayramını kutladı.

Bayramda çalışmak zorunda kalan Mustafa Özyazıcı isimli bir vatandaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görev yapan polis ekiplerine baklava ikram etti.

Mecidiyeköy'de ise motokuryelik yapan Musa Erkuş Solakoğlu çikolata ikram ederek görevi başındaki polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramı çalışarak geçirdiğini anlatan Solakoğlu, "Bugün sevdiklerimizle bayramlaşamasak da bizim için vazife başında olan polis arkadaşlarımızın bayramlarını kutluyoruz. Onlar da sevdikleri ile bayramlaşmak ister ama bizim için görevdeler. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

Trafik kontrolüne takılan vatandaşlar da polis ekiplerinin Ramazan Bayramını kutladı. Tatlıcılık yapan Sabri Yançürük isimli vatandaş, "Herkesin bayramı mübarek olsun. İnsanlar evde kalsın. Biz onlara gidiyoruz zaten. Virüsü de en kısa zamanda atlatacağız" temennisinde bulundu.

Avcılar'da trafik kontrolü yapan polis ekipleri de çevirdikleri araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutlayarak uyarılarda bulundu. "Sizler için biz görev başındayız, lütfen kurallara uymaya devam edelim" diyen polis ekiplerine vatandaşlar da teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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