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Güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp koparan kadının 4,5 yıl hapsi istendi

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp koparan kadının 4,5 yıl hapsi istendi

Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanında güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardığı gerekçesiyle tutuklanan Kazakistanlı kadın hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanında güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardığı gerekçesiyle tutuklanan Kazakistanlı kadın hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kazakistan uyruklu sanık Uluossyn M.'nin 11 Temmuz'da 2 arkadaşıyla müşteki Cumhur C.'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı eğlence mekanına gittikleri belirtildi.

Arkadaşlarıyla mekanda alkol alan sanığın bir süre lavaboya gittiği ve çıkarken bilinmeyen bir sebeple müşteki Cumhur C. ile tartışmaya başladığı aktarılan iddianamede, tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü ve diğer şahısların da olaya müdahale ettiği, arbede sırasında sanığın, müştekinin sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardığı anlatıldı.

İddianamede, daha sonra Cumhur C.'nin 2 kişiyle sanığı dışarı çıkarıp mekanın önünde darbetmeye başladıkları, her iki tarafında da yaralandığı ve tüm tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu, müştekinin ise parmağının ampute olduğu, 2. dereceden kemik kırığı meydana geldiği bilgisine yer verilen iddianamede yer alan sanığın ifadesinde ise "Mekanın içinde ve dışında darbedildim. Müşteki elini ağzıma soktu ve ağzımı yırtacak boyuta getirdi. Kendimi korumak için elini ısırdım. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmeden karşılık verdim." dediği kaydedildi.

İddianamede, müştekinin ifadesinde sanığın arkadaşlarıyla taşkınlık çıkarması üzerine zorla mekandan çıkarmaya çalıştıklarını, bu esnada parmağının sanık tarafından koparıldığını, direnmeleri üzerine saçlarından tuttukları sanık ve arkadaşlarını dışarıya attıklarını söylediği bildirildi.

Müşteki ile arkadaşlarının fikir ve eylem birliği içinde sanığı tekme ve yumruklarla darbederek "basit yaralama" suçunu işledikleri ancak bu suçun uzlaşmaya bağlı olması nedeniyle soruşturmanın ayrıldığı aktarılan iddianamede, tutuklu sanığın "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri
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