Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı
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Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı

Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kız arkadaşı ile gittiği ormanda 'laf atma' yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in (41) katil zanlısı M.K. (52), yakalandı.

ANTALYA'da kız arkadaşı ile gittiği ormanda 'laf atma' yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in (41) katil zanlısı M.K. (52), yakalandı. M.K., olay sırasında alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu söyledi.

Olay, önceki gün Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla saat 20.30 sıralarında ormanlık alana gitti. Burada, kendilerine laf attığı öne sürülen M.K. ile Hakan Ökten arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., tabancayla Hakan Ökten'e 2 el ateş ederek kaçtı. Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B. aracı kullanarak ormanlık alandan çıkıp yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Hakan Ökten'e ilk müdahaleyi hafif raylı sistem depolama merkezi görevlileri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı ve Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K.'nin Uncalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, M.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.K.'nin daha önce İstanbul'da işlediği cinayetten 20 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Olay günü ormanlık alanda alkol ve uyuşturucu aldığını söyleyen M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı
Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı
Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı
Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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