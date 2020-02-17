Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2)
Okul önünden görüntü Okul önündeki polis ekipleri Velilerin okul nünde görüntüleri Olay yeri inceleme ekiplerinin okula girmesi ANKARA - Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.
17.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:16
Okul önünden görüntü
Okul önündeki polis ekipleri
Velilerin okul nünde görüntüleri
Olay yeri inceleme ekiplerinin okula girmesi ANKARA - Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. (2)
Kaynak: AA