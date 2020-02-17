Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2)
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Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2)

Okul önünden görüntü Okul önündeki polis ekipleri Velilerin okul nünde görüntüleri Olay yeri inceleme ekiplerinin okula girmesi ANKARA - Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

17.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:16
Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2)

Okul önünden görüntü

Okul önündeki ekipleri

Velilerin okul nünde görüntüleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin okula girmesi ANKARA - 'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladı (2)
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