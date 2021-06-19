Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla meslektaşından şikayetçi oldu (2) - Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla meslektaşından şikayetçi oldu (2) - Yeniden

Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla meslektaşından şikayetçi oldu (2) - Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Sayın yazı işleri müdürlerine,'Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla erkek meslektaşından şikayetçi oldu' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle yeniden veriyoruz.

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla erkek meslektaşından şikayetçi oldu' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle yeniden veriyoruz.

---------------------------------------------

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, - ANTALYA'da, otogarda görevli güvenlik görevlisi F.A. (32), kendisini taciz ettiğini iddia ettiği erkek meslektaşı M.K.'den (50) şikayetçi oldu.Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi F.A.'nın yanına gelen meslektaşı M.K., iddiaya göre sürtünme yoluyla tacizde bulundu. Durumu amirlerine bildiren F.A., Kepez ilçesi Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek meslektaşı M.K.'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine polis merkezine getirilen M.K. ise F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan 7- 8 saniyelik taciz görüntüsü ise polisin delil dosyasına girdi. Otogarın güvenlik yönetimi, M.K.'nin görev yerini değiştirdi. Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A., psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.


Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla meslektaşından şikayetçi oldu (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın taciz iddiasıyla karakola koştu
Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın taciz iddiasıyla karakola koştu
Haber alınamayan eski turizmci Kemer'de bulundu
Haber alınamayan eski turizmci Kemer'de bulundu
Berhan'ın katil zanlısı, cezaevinde intihar etti
Berhan'ın katil zanlısı, cezaevinde intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla meslektaşından şikayetçi oldu (2) - Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 16:56:50. #1.14#

title