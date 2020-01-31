Güvenlik görevlisi olma hayaliyle BAE'ye giden Sudanlılar, kendilerini Hafter'in kamplarında buldu

31.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:12

Sudanlı gençler, daha iyi bir yaşam hayaliyle geldikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "güvenlik görevlisi" olmayı beklerken kendilerini bir anda Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in askeri kamplarında buldu.

BAE'deyken Libya'daki savaşa son anda gitmeyi reddedip paralı asker olmaktan kurtulan Sudanlı Mahmud Ahmed Abdu, ülkesine döndükten sonra yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Abdu, BAE merkezli bir şirketin güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle yaklaşık 400 Sudanlı gence geçen yıl kasım ayında başkent Hartum'da bulunan "Amanda Seyahat Acentesi"ne götürerek sözleşme imzalattığını söyledi.

Seyahat acentesinin her Sudanlı gençten işlem karşılığı 15 bin Sudan lirası (yaklaşık 335 dolar) aldığını ifade eden Abdu ancak BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye geldikten sonra söz konusu işlemlerin ücretsiz olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Libya'daki savaşa sürüklenmekten son anda kurtulan Abdu şöyle devam etti:

"Hartum Havalimanından BAE'ye götürüldükten hemen sonra Abu Dabi'nin güneyindeki BAE Silahlı Kuvvetlerine bağlı Giyasi Askeri Kampı'na alındık. Burada, Er-Raşid et-Ticani Defullah adında Sudanlı bir subay tarafından karşılandık."

- Yoğun askeri eğitim

Kampta 12 grup şeklinde dağıtıldıklarını ifade eden Abdu, BAE'li Black Shield Güvenlik Şirketiyle sözleşme yapmalarına rağmen BAE ordusuna ait bir eğitim kampına götürüldüklerini söyledi.

"Kamptaki Sudanlı subaya neden buraya getirildiğimizi sorduk subay ise 'eğitimin geçici bir süre için olacağını' dile getirdi." diyen Abdu, askeri kampta bulunan Zahir adlı BAE'li üsteğmenin, kendilerine buradaki askeri eğitimin 10 hafta süreceğini söylediğini, nedenini de şirketin özel bir eğitim programı olarak açıkladığını aktardı.

Askeri kampta aldıkları eğitimin güvenlik şirketlerinin verdiği eğitimle tamamen farklı olduğunu vurgulayan Abdu, burada kalaşnikof, roketatar, havan topu ve çeşitli bomba eğitimi aldıklarını dile getirdi.

Sudanlı genç Abdu, eğitim sürecinin alanda atış yapılmasının ardından sona erdiğini ancak Tunus, Ürdün ve BAE'li eğitimcilerin 10 haftalık eğitimin yeterli olmadığı gerekçesiyle süreyi iki hafta daha uzattığını aktardı.

- Black Shield yöneticisi BAE ordusunda bir subay

Eğitimin tamamlanmasının ardından Black Shield Şirketinin Müdür Yardımcısı ile görüştüklerini belirten Abdu, "Burada güvenlik şirketinin müdür yardımcısının BAE ordusunda tuğgeneral rütbesinde biri olduğunu ve Sudanlıların cesaret ve kahramanlıklarından bahsetmeye başladığını gördük." diye konuştu.

"Sorgulama hakkınız yok"

Abdu, BAE'li tuğgeneralin, "şirketin dış bir operasyonda kendilerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdiğini", görevin mahiyetini sorduklarında ise açık bir üslupla "sorgulama hakkınız yok" şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Tuğgenerale Yemen görevi mi şeklinde soru sorduklarında "hayır" cevabını aldıklarını söyleyen Abdu "Libya mı?" sorusuna ise tuğgeneralin cevap vermekten kaçındığını söyledi.

Sudanlı gençlerden 112'sinin ne olursa olsun dış görevi reddettiğini ifade eden Abdu, kalan diğer kısmının ise gitmeyi kabul ettiğini anlattı.

"Gençler, Hafter'in kamplarına götürüldü"

Bundan sonraki süreci arkadaşlarından aldığı bilgiler doğrultusunda anlatan Abdu, dış görev için giden Sudanlı gençlerin uçağın pilotuna, varış noktasını sorunca "Güney Afrika" cevabını aldıklarını ancak daha sonra kendilerini, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Ras Lanuf kentinde yer alan askeri kamplarda bulduklarını ifade etti.

Abdu, Libya'ya götürülen gençlerin "BAE tarafından kandırıldıkları" haberlerinin medyada yayılmasıyla birlikte bir kısmının geri dönmeye karar verdiklerini aktardı.

"BAE, Afrika ülkelerinden paralı asker devşiriyor" iddiaları uluslararası basında

Sudan'da, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirketin gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, Libya ve Yemen'deki iç savaşta çatıştırmak üzere askeri kamplara götürdüğünü iddia eden bazı aileler, birkaç gün önce gösteri düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan onlarca Sudanlı, BAE aleyhinde sloganlar atarak, Sudanlı gençleri güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle kandırıp, askeri kamplara götürdükleri iddiasıyla BAE'li Black Shield Şirketini protesto etti.

Black Shield Güvenlik Şirketi ise yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu iddiaları reddetti.

Libya'nın doğusundaki Hafter'in en koyu destekçileri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Çad, Nijer ve özellikle Sudan gibi ülkelerden Hafter için paralı asker devşirdiği yönünde haberler uluslararası basına yansıdı.

Aynı şekilde, BAE çıkışlı büyük kargo uçaklarının son dönemde Libya'da Hafter'in kontrolündeki hava üslerine yoğun biçimde sefer yaptığı haberleri bölge basınında geniş yer aldı.

Uluslararası araştırma kuruluşları, geçmişte yaptıkları tahminlerde Hafter milislerinin silahlı gücünü yaklaşık 28 bin olarak ölçmüştü. Başkenti ele geçirmek için 10 aydır savaş veren Hafter'in, yeni insan kaynağı için dışarıdan paralı askerlere başvurduğu uluslararası uzmanlarca sıkça dillendirilmişti.

Kaynak: AA