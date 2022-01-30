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Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi tabancayla yaraladı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi tabancayla yaraladı.

Olay, dün gece Adapazarı ilçesi, Şirinevler Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A. (40) bara girmek istediği sırada kapıda duran güvenlik görevlisi engel oldu. Güvenlik görevlisi, tartıştığı 3 kişiyi tabancası ile vurup kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan güvenlik görevlisini yakalamak için çalışma başlattı.


- Sakarya
Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu

Güvenlik görevlisi, bara girmeye çalışan 3 kişiyi vurdu

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Güvenlik Görevlisi, Şirinevler, Sakarya, Polis, Güncel, Haber

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