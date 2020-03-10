Güvenlik görevlilerini bağlayıp 2 buçuk milyonluk soygun yaptılar
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3. Sayfa

Güvenlik görevlilerini bağlayıp 2 buçuk milyonluk soygun yaptılar

Arnavutköy'de bir iş yerindeki güvenlik görevlilerini bağlayarak içinde 2 buçuk milyon değerinde Türk lirası, döviz, altın ve çek bulunan kasayı çalan hırsızlar yakalandı.

10.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:34
Güvenlik görevlilerini bağlayıp 2 buçuk milyonluk soygun yaptılar

Arnavutköy'de bir iş yerindeki güvenlik görevlilerini bağlayarak içinde 2 buçuk milyon değerinde Türk lirası, döviz, altın ve çek bulunan kasayı çalan hırsızlar yakalandı. Soyguncuların güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiği o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.


Olay, 4 Şubat günü, Arnavutköy Haramidere Haraçcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine giren yüzü maskeli silahlı 4 kişi, güvenlik görevlilerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler daha sonra, bir güvenlik görevlisini yanlarına alarak, silah zoruyla kasanın yerini göstermesini istedi. Kasaya ulaşan şüpheliler, içinde 1 milyon 200 bin TL, 41 bin 235 dolar, 6 bin 120 avro, bin 600 sterlin, 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 308 bin 500 TL değerinde çek ve 7-8 yedek araç anahtarının bulunduğu öğrenilen kasayı el arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. Şüpheliler daha sonra kasayı iş yerine ait bir araca yükleyerek o araçla oradan ayrıldı. Şüphelilerin iş yerinden ayrılmasının ardından elindeki bağdan kurtulan bir güvenlik görevlisi, önce diğer güvenlik görevlisi arkadaşlarını çözdü, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Hava destekli operasyonla şüpheliler kıskıvrak yakalandı


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, yoğun teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, 26 Şubat günü saat 06.00'da olayla ilgisi olduğu belirlenen kişilere yönelik 15 adrese eş zamanlı hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 2 adet silah 2 bin 400 TL ve 5 parça ziynet eşyası ele geçirildi.


Aralarında çocuk da var


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kerem G. (23), Ferhat Ç. (20), Abdulkerim B. (20), Hamit G. (22), Abdulhalik G. (24), Tahir G. (19), Yunus Ö. (39) ve Fatih Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakan D. (33), Kemal G. (25), Yusuf İ. (27) ve Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilen küçük yaştaki M.Ç. (14) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güvenlik görevlilerinin ellerinin bağlandığı anlar kamerada


Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin tel örgülerden atlayarak içeri girdiği, daha sonra güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikleri görüldü. Görüntülerin devamında ise, şüphelilerin yanlarında rehin aldıkları bir güvenlik görevlisiyle birlikte kasaya gittikleri, daha sonra kasayı el arabasına yükleyerek oradan ayrıldıkları izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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