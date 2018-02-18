Güvenlik görevlilerinden Afrin'e destek konvoyu

GAZİANTEP - Gaziantep'te çalışan güvenlik görevlileri Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla konvoyla Suriye sınırına hareket etti.

Doktor Ersin Araştırma ve Uygulama Hastanesi güvenlik görevlileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesine yönelik yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat çekmek ve orada mücadele eden Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yaklaşık 25 araçlık konvoy ile Kilis Öncüpınar Sınır kapısına hareket etti.

Hastane bahçesinden bayraklar ve korna sesleri ile hareket eden konvoy, Öncüpınar'a ulaştığı zaman sınır kapısında kesecekleri iki adet kuzuyu Mehmetçiğe teslim edecekleri öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Hastane Güvenlik Şefi Servet Topal, Afrin'de kahramanca savaşan Mehmetçiğe destek olmak için oraya gittiklerini söyledi. Topal, "Bugün Afrin operasyonunda mücadele eden askerlerimize moral ve motivasyon açısından destek çıkmak amacıyla toplandık. Yaklaşık 25 araçla Öncüpınar kapısına gideceğiz. Burada hastane güvenlik görevlilerimiz başta olmak üzere hastanemize bağlı ek binalar ve tüm hastane çalışanları adına gidiyoruz" diye konuştu.