Güvenlik görevlileri yiyeceklerini tilki ile paylaştı
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Güvenlik görevlileri yiyeceklerini tilki ile paylaştı

ÇANKIRI'da, Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) güvenlik görevlileri, iftarda yiyeceklerini tilki ile paylaştı.

Güvenlik görevlileri yiyeceklerini tilki ile paylaştı
17.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:17

ÇANKIRI'da, Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) güvenlik görevlileri, iftarda yiyeceklerini tilki ile paylaştı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü içerisinde bir süre yiyecek bulmak için dolaşan tilki, güvenlik görevlilerinin bulunduğu bölgeye kadar geldi. Hayvanın aç olduğunu anlayan güvenlik görevlileri, tilkiyle iftar için hazırladıkları yemeklerini paylaştı. Karnını doyuran tilk ise bir süre sonra bölgeden ayrıldı.Güvenlik görevlilerinden Murat Çelik, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen de kampüs içine girdiğini belirterek, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de iftarlık yemeğimizi onunla paylaştık, daha sonra yanımızdan ayrıldı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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