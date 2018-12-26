Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
İstanbul Yedikule Göğüz Hastalıkları Hastanesinde görevli olan özel güvenlik görevlileri, hastane bahçesinde aracını yanlış park eden yaşlı bir vatandaşı tekme tokat dövdü.
İstanbul Yedikule Göğüz Hastalıkları Hastanesi güvenlikleri, aracını yanlış park eden yaşlı bir vatandaşı tekme tokat dövdü.
Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iki güvenlik görevlisinin kendilerinden yaşça büyük bir vatandaşı dövdüğü görülüyor.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
İki güvenlik görevlisinin tekme, tokat dövdüğü yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Görüntülerde uzun boylu bir kişi, hastane güvenliklerine "Ayıp" diyerek müdahale etti.
KÜFÜR EDEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR
Yaşlı adamı döven güvenlik görevlileri, vatandaşların araya girmesinden sonra olay yerinden küfür ederek uzaklaştı. Yerde kazak bulan güvenlik görevlisi ise yerden aldığı kazağı olayı cep telefonuyla kaydeden güvenlik görevlisinin üzerine fırlattı.