Güvenlik Gerekçesiyle Su Göleti Kapatıldı

HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında kırsal alanda yağmur suyuyla oluşan su birikintisinin, çevre güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle kapatma çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından iş makineleriyle yapılan çalışmada, su göleti içerisi toprakla kapatıldı.

Antakya ilçesi Prime Mall Avm karşısındaki fuar alanında yoğunluğun yaşandığı dönemlerde, olası bir kazaya sebebiyet verilmemesi adına başlatılan çalışmalar, HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hızla tamamlandı.



