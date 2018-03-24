Güvenlik Gerekçesiyle Kapatılan Yol Açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde güvenlik gerekçesiyle kapatılan Atatürk Bulvarı yeniden ulaşıma açıldı.



Güvenlik gerekçesiyle 2016 yılında ulaşıma kapatılan Siverek Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının

bulunduğu Atatürk Bulvarı yeniden trafiğe açıldı.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın yaptığı görüşmelerin ardından yapılan değerlendirmeler sonrası yol çift yönlü olarak açılırken, esnaf yolun açılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.



Vatandaşlardan gelen talebi güvenlik birimleriyle değerlendirdiklerini dile getiren Yılmaz, gerekli önlemlerin alınmasının ardından yolun yeniden trafiğe açıldığını söyledi.